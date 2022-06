Starke Schweizer Währung – Wohin geht der Kurs nach der Franken-Euro-Parität? Nach dem Zinsschritt der Nationalbank ist ein Euro jetzt weniger wert als ein Franken. Ökonomen schätzen ein, wie es weitergeht – und was die SNB tut. Andreas Neinhaus

Knapp zwei Wochen nach dem historischen Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank, an dem sie den Leitzins um einen halben Prozentpunkt erhöht hat, ist passiert, was viele Marktbeobachter erwartet hatten: Der Euro-Wechselkurs zum Franken ist unter die Parität gerutscht.

Für die Nationalbank kommt diese Bewegung kaum überraschend. Sie verzichtete bewusst darauf, eine Leitzinserhöhung der Europäischen Zentralbank abzuwarten. Der SNB-Leitzins liegt nun auf –0,25 Prozent und damit über dem Einlagesatz der EZB von –0,5 Prozent.

Das Ziel, dass die Frankenzinsen deutlich niedriger liegen sollen als die Eurosätze, hat die SNB damit aufgegeben. Es sollte dazu beitragen, den Franken weniger attraktiv zu machen und auf diese Weise zu schwächen. Die Nationalbank lasse von nun an den Franken aufwerten, sagte jetzt Thomas Steinemann von der Bank Bellerive in Zürich.

Dennoch kommt der Kurstaucher für viele Devisenexperten überraschend.

Die UBS rechnet damit, dass sich der Franken noch weiter aufwerten wird. Der Euro werde sich in den kommenden zwölf Monaten auf 0.97 Franken abwerten, der Dollar auf 0.88 Franken. Anders sieht man das bei der Citibank. Zwar sank der Euro-Wechselkurs unter Parität, aber anschliessend werde er sich in Richtung 1.05 Franken zurückbewegen.

Die SNB habe bereits vor ihrer viel beachteten Direktoriumssitzung kaum noch am Markt interveniert. Neu sei nur, dass die Schweizer Währungshüter nun Bereitschaft zeigten, künftig symmetrisch zu intervenieren. Also nicht ausschliesslich Aufwertungen zu bekämpfen, sondern sie auch zuzulassen, wenn es der Inflationsbekämpfung diene.

Keine neue Kursuntergrenze

Die Kursschwankungen am Mittwoch, als der Euro kurz unter die Parität sank, dann erneut darüber stieg und am Nachmittag erneut abtauchte, deuten darauf hin, dass die SNB mit Devisenkäufen in das Geschehen eingriff. Es ist das erste Mal seit längerem. Die Sichtguthaben der Banken bei der Nationalbank sind ein guter Indikator für Devisenkäufe der Währungshüter gegen eine zu deutliche Frankenstärke. In den vergangenen zwei Wochen sind sie um beachtliche 4,6 Milliarden Franken zurückgegangen.

Selbst wenn die SNB den Kurstaucher abschwächte, ist Tom Flury von UBS überzeugt, dass sie sich nicht gegen einen stärkeren Franken stemmt. «Sie wird die Parität des Euros zum Franken schon deshalb nicht verteidigen, um keine neue Kursuntergrenze zu schaffen», sagt er. Die Zurückhaltung dürfe allerdings nicht falsch interpretiert werden: Die SNB lade nicht zur Spekulation ein. Sie habe genug Erfahrungen mit Marktinterventionen gesammelt, um rasch und effektiv reagieren zu können.

Selbst ein Abbau der Devisenreserven ist nicht mehr tabu, argumentiert Christian Schulz von Citibank. Er erwartet zwar keine substanziellen Verkäufe, weder für dieses noch nächstes Jahr. Aber es sei durchaus möglich, dass die SNB Anleihen in ihrem Portfolio auslaufen lasse und so den Devisenbestand langsam reduziere.

Der Zinsentscheid der SNB und seine Folgen Abo Geldpolitik der Nationalbank Konjunktur, Franken, Exporte: Was der Zinsentscheid bedeutet Abo Börsenabsturz und Zinsanstieg Aktien verkaufen oder behalten? Und was sollen Hyposchuldner nun tun? Abo Steigendes Zinsniveau Was Sie jetzt über Ihre Hypothek wissen müssen Die Lage im angrenzenden Euroraum spricht eher für einen starken Franken respektive einen schwachen Euro. Abgesehen von den sicherheitspolitischen Risiken inklusive der Frage der Energiesicherheit bereiten die Renditeaufschläge bei italienischen Staatsanleihen wieder Sorgen. Dieses Umfeld belaste derzeit den Euro, schreibt das Devisenresearch der Commerzbank. Sobald sich die Lage jedoch entspanne, sollte das den Euro stärken. Die Analysten des deutschen Finanzinstituts blicken dabei vor allem auf den Dollar. Sie rechnen für 2023 mit einer Rezession in den USA und Zinssenkungen des Fed, nicht jedoch im Euroraum. Der Euro werde deshalb erneut über 1.10 Dollar steigen. Aktuell notiert er knapp 1.06 Dollar.

Absehbares Ende der Dollarhausse

Dass die Tage der Dollarhausse gezählt sind, erwartet die Mehrheit der Auguren.

Der Dollar hat sich dieses Jahr zum Euro 7 Prozent aufgewertet, zum Franken 5 Prozent. Inzwischen sei er im Durchschnitt 15 Prozent überbewertet, sagt das Währungsteam von Bank of America (BofA). Das schliesse zwar nicht aus, dass der Greenback noch höhere Notierungen erreiche. Aber es sei nur eine Frage der Zeit, bis er sich wieder seinem Gleichgewichtswert nähere.

Voraussichtlich trägt am Ende ausgerechnet die US-Zinspolitik dazu bei, die doch bisher für den phänomenalen Kuranstieg des Dollars verantwortlich war. Denn sobald die amerikanischen Inflationsraten nicht mehr zunehmen, sondern von Monat zu Monat geringer ausfallen, dürfte die US-Notenbank weniger «hawkish» werden, vermuten die BofA-Ökonomen. Das werde allerdings erst nächstes Jahr der Fall sein. Die US-Grossbank prognostiziert Dollarnotierungen von 0.98 Franken bis Ende 2022. Danach würden sie bis Ende Juni auf 0.95 Franken nachgeben.

Strukturelle Vorteile setzen sich durch

Bank of America prognostiziert ab 2023 einen veritablen Turnaround zugunsten des Euros. Ende 2023 werde er 1.15 Dollar erreichen und 2024 gar 1.20 Dollar. «Mittelfristig bestimmen strukturelle Faktoren wie die Zahlungsbilanz und der Haushaltssaldo die Bewertung einer Währung», argumentiert Kamal Sharma von der US-Grossbank. Wegen der Pandemie seien sie etwas in den Hintergrund getreten. Aber die strukturellen Ungleichgewichte würden kommendes Jahr mehr Einfluss nehmen, wenn der zinspolitische Straffungszyklus der Notenbanken seinen Höhepunkt erreiche und auslaufe.

Sharma setzt auf Währungen, die einen Haushalts- und einen Leistungsbilanzüberschuss aufweisen und derzeit zum Dollar unterbewertet sind. Die Konklusion seiner Analyse: Die schwedische und die norwegische Krone sowie der Franken dürften 2023/24 am meisten von der Auflösung der aktuellen Fehlbewertung profitieren. Sharma rechnet damit, dass der Dollar sich gegen 0.89 Franken abwerten wird.

Fehler gefunden?Jetzt melden.