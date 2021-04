Corona-Pandemie in Skandinavien – Wohin mit dem ungeliebten Impfstoff? Nach dem Verzicht auf AstraZeneca debattiert Dänemark jetzt darüber, ob es ethisch wäre, die bereits gelieferten Dosen an arme Länder weiterzureichen. Kai Strittmatter

Während die meisten EU-Länder den Impfstoff von AstraZeneca verabreichen, hat Dänemark die Impfungen am Mittwoch gestoppt. Foto: Zsolt Czegledi (EPA, Keystone)

Wenn europäische Länder über Impfstoffe debattieren, dann ist die Frage stets die gleiche: Woher bekommen wir noch mehr von dem Stoff, den wir so dringend brauchen? In Dänemark ist die meistdiskutierte Frage seit Mittwoch eine ganz andere: Wohin mit dem Impfstoff, den wir nicht wollen? Am Mittwoch nämlich hatte Dänemark als erstes Land Europas entschieden, angesichts der Berichte über seltene Blutgerinnsel vollständig auf den Impfstoff von AstraZeneca zu verzichten.

Dänemarks Politik erweckt seit Wochen den Anschein, ihr Land befinde sich in einer ausnehmend komfortablen Lage, während sich die Nachbarn ringsherum an der Corona-Mühsal abarbeiteten. So komfortabel, dass der ambitionierte Öffnungsplan für die dänische Gesellschaft am Freitag noch einmal mit einem Turbo versehen wurde. So komfortabel auch, dass die Regierung den Verzicht auf AstraZeneca am Mittwoch mit der Begründung versah, man könne sich das gut leisten: Die Impfungen von Risikogruppen seien schon so weit fortgeschritten und die Lage in den Spitälern so entspannt, dass das Land eine Verschiebung des Impfplanes um ein paar Wochen ohne weiteres verkrafte.