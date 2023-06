Ferientipps für Herrchen und Frauchen – Wohin verreisen mit meinem Hund? In Schweizer Haushalten leben so viele Hunde wie noch nie. Gleichzeitig ist die Reiselust gigantisch. Da drängt sich die Frage auf: Ferien mit Hund – geht das? Und wenn ja: wo überhaupt? Anita Suter

Bello zu Hause lassen und allein verreisen? Kommt für viele Hundehalter nicht infrage. Foto: Alamy Stock Photo

Die Schweiz ist auf den Hund gekommen: Über eine halbe Million Vierbeiner leben in hiesigen Haushalten. Gleichzeitig – das demonstrieren überfüllte Züge, Staus am Gotthard und Warteschlangen an den Flughäfen eindrücklich – ist die Reisefreude von Herrn und Frau Schweizer fast wieder auf Vor-Corona-Niveau.