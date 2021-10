Fahndung nach einem 18-Jährigen – Vier Verletzte bei Schüssen an Schule in Texas In der Stadt Arlington ist ein Streit unter Schülern eskaliert. Die Polizei fahndet nach dem mutmasslichen Schützen.

Drama in der High School von Arlington: Polizisten in Kampfmontur eilen in das Schulgebäude, wo die Schiesserei stattgefunden hat. Foto: WFAA-TV via AP/Keystone

Bei einem Schusswaffenangriff an einer Schule im US-Bundesstaat Texas wurden vier Menschen verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fielen die Schüsse bei einem Streit an der Timberview High School in der Stadt Arlington im Grossraum Dallas. Der mutmassliche Schütze, ein 18-jähriger Schüler, flüchtete in einem Auto. Von den vier Verletzten wurden drei in ein Spital gebracht, zwei von ihnen mit Schussverletzungen.

«Ein Schüler ist in einen Kampf geraten und hat eine Waffe gezogen», sagte Polizeivertreter Kevin Kolbye. Demnach wurden mehr als «zwei oder drei Schüsse» abgegeben. Die Polizei veröffentlichte ein Foto des 18-jährigen Flüchtigen und warnte, er gelte als «bewaffnet und gefährlich».

Die Polizei war nach den Schüssen mit einem Grossaufgebot angerückt. Fernsehbilder zeigten schwerbewaffnete Polizisten, die in das Schulgebäude rennen. Die Schule mit 1900 Schülerinnen und Schülern wurde abgeriegelt. Diese verliessen später nach und nach das Gebäude.

In den USA ist es in der Vergangenheit immer wieder zu Schusswaffenmassakern an Schulen gekommen. Bei einer Attacke an der Columbine High School im Bundesstaat Colorado wurden 1999 13 Menschen erschossen. 2018 tötete ein Ex-Schüler an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland im Bundesstaat Florida 17 Menschen.

AFP/fal

