Baustart in Nassenwil erfolgt – Wohnen im Energie-Selbstversorgerhaus inmitten der Natur Im beschaulichen Nassenwil, das zur Gemeinde Niederhasli gehört, entsteht nachhaltiger Wohnraum – allerdings nur zum Kaufen und nicht zum Mieten. Martina Macias Raisa Durandi Fotos

1 / 3 An der Bergstrasse in Nassenwil entsteht ein neues Mehrfamilienhaus mit sieben Eigentumswohnungen. Visualisierung: Arento AG

Idyllischer könnte die Lage kaum sein: Angrenzend an die Landwirtschaftszone in einer Kernzone entsteht an der Bergstrasse in Nassenwil auf einer 1700 Quadratmeter grossen Fläche in den kommenden Monaten die Überbauung «am BergPlus». Dabei werden ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohnungen sowie zusätzlich drei Reiheneinfamilienhäuser realisiert.