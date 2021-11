Sweet Home: Homestory – Wohnen über dem Geschäft Sophie Meier von enSoie wohnt mit ihrem Mann Stefan Zweifel und der kleinen Fleur in einer gemütlichen Dachwohnung oberhalb des Ladens, den sie leitet. Marianne Kohler Nizamuddin

Sophie Meier, Stephan Zweifel und Fleur in ihrer Wohnung in der Zürcher Altstadt. Alle Fotos: Rita Palanikumar für Sweet Home

Wenn ich ein Märchenhaus zeichnen müsste, wäre es so wie das wunderbare, jahrhundertealte Stadthaus, in dem eines der wohl schönsten Zürcher Geschäfte ist: enSoie. Ganz oben unter dem Dach wohnen Sophie Meier und Stefan Zweifel mit ihrer Tochter Fleur. Ein bisschen wie im Himmel, denn das gemütliche Reich strahlt freundlich und cool in einem zarten, wässrigen Himmelblau.

Sophie Meier führt zusammen mit ihren Schwestern Anna und Eleonore das Geschäft enSoie und ist als Store Managerin für den Verkauf zuständig. Stefan ist freier Journalist, Autor und Übersetzer. Als wir die kleine Familie besuchten, traten wir durch den Laden ins Haus, stiegen steile Treppen hoch, wanderten durch verwinkelte Gänge und Räume, die zum Teil voller prächtiger Dinge waren und vor lauter Betriebsamkeit fast summten. Das Haus beherbergt im unteren Teil das Verkaufsgeschäft, im oberen die Ateliers und Büros und ganz zuoberst die Dachwohnung, in welche die junge Familie erst vor knapp einem Jahr eingezogen ist.