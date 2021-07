Strategiewechsel wegen Corona – Wohngemeinschaft im Hotel für 990 Franken pro Monat Weil die Stammkundschaft ausbleibt, musste die Allegra Lodge in Kloten umdisponieren: auf Longstay-Apartments und sogenanntes Share-Living. Jana Arnold

Gleich neben dem Bahnhof Kloten liegt das Hotel Allegra Lodge. Es ist Teil der Hotelkette Welcome Hotels Schweiz, genauso wie das Welcome Inn beim EHC-Kreisel. Foto: PD

Woran besteht in der Agglomeration chronischer Mangel? Günstiger Wohnraum. Und was gibt es momentan im Überfluss? Zimmer in Hotels, die normalerweise Airline-Crews oder Geschäftsreisende beherbergen. Die Lösung liegt nahe: Hotelzimmer als längerfristigen Wohnraum anbieten. Genau das tut das Hotel Allegra Lodge in Kloten schon seit längerem. Die Nachfrage nach Zimmern habe während der Pandemie stark abgenommen. «Wir wussten, dass eines Tages eine Entscheidung über die Zukunft getroffen werden muss», sagt Sprecherin Bettina Pereira im Rückblick. Schliesslich habe man einen Strategiewechsel initiiert, um auf den Markt zu reagieren: Ein Mix aus Hotelzimmern, Share-Living-Zimmern und Business-Apartments sollte es sein. Das neue Konzept wurde auch im Welcome Inn beim EHC-Kreisel umgesetzt, das ebenfalls zur Hotelkette der Welcome Hotels gehört.