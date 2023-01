Sweet Home: New Beginnings – Wohnideen für einen neuen Start Willkommen im neuen Jahr: Begrüssen Sie es mit Sweet Home und diesen zehn Inspirationen, die auffrischen und für noch mehr Freude am Zuhausesein sorgen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Bettwäsche, in der man gerne aufwacht

Pinkfarbene Wäsche lässt das Bett neu leuchten und strahlen. Foto über: Midnatt Home

Vertreiben Sie das Winterweiss aus Ihrem Bett und wagen Sie Farbe. Die berühmte Moderedakteurin und Stilikone Diana Vreeland sagte einst: «Pink ist das Marineblau Indiens». In diesem Sinne können Sie das fröhliche, lebendige und starke Pink durchaus als neuen Klassiker begrüssen. Diese Bettwäsche von Midnatt ist ein Traum in Pink und erst noch aus Biobaumwolle.

2 — Farbe hilft immer

Ein roter Teppich verleiht Wärme und Farbe. Foto über: Camille Styles , Molly Culver

Farben sind Ausdruck von Lebensfreude und tun demnach jedem Zuhause gut. Selbst klassischen, vornehmlich mit Weiss und neutralen Farben eingerichteten Räumen helfen schöne Teppiche in warmen Farben. Rot ist eine klassische Teppichfarbe und passt überall rein. Dass der klassische Orientteppich oft rot ist, hat damit zu tun, dass für edle Orientteppiche Naturfarben verwendet werden. Fasern, die mit Naturfarben gefärbt werden, verblassen viel langsamer und leuchten schöner. Rot wird aus der Wurzel des Färberkrapps gewonnen und wird bereits seit der Antike eingesetzt. Rollen Sie also einen roten Teppich und bringen Sie damit Farbe, Frische und Wohnlichkeit in Ihr Zuhause.

3 — Endlich ein gutes Möbel im Entrée

Eine Bank macht das Heimkommen freundlicher. Foto: HK Living

Das Entrée ist in vielen Wohnungen eine Problemzone. Besonders im Winter füllen sich Garderoben mit dicken Jacken und es türmen sich die schweren Winterschuhe. Da bringt eine Bank optische Ruhe und bietet einen guten Platz, um sich die Schuhe bequem anzuziehen und Dinge darauf und darunter zu verstauen. Wählen Sie auch hier Farbe. Diese rosa Bank aus Holz von HK Living ist doch verführerisch cool!

4 — Wie wärs mit einer Fensterbank?

Massanfertigungen lohnen sich auch in Mietwohnungen. Foto über: Hisoriska Hem

In vielen Wohnungen sind Heizkörper ein Thema. Sie sind nicht attraktiv, man sollte sie aber auch nicht mit Möbeln verdecken und so verhindern sie so manche Einrichtungsidee. Viel weniger tun sie das, wenn sie eine schöne Verkleidung bekommen, welche die Radiatoren versteckt und trotzdem ihre Wärme voll ausstrahlen lässt. Das lohnt sich auch in Mietwohnungen. Meistens lebt man sehr lange in einer Wohnung und es ist schade, wenn man sich darin immer ein wenig wie auf Besuch fühlt.

In dieser Wohnung wurde die Heizung nicht nur schön mit Wienergeflecht eingekleidet, sondern hat gleich noch eine Bank bekommen. Diese tiefe Fensterbank bietet Platz für Dinge und ergänzt die Einrichtung auf praktische und attraktive Weise.

5 — Eine Ecke, in die man sich gerne verkriecht

Gemütlichkeit braucht nicht viel Platz. Foto über: Alvhem

Neue Wohnideen sind keine Anregungen, um alles neu einzurichten. Aber Sie helfen dabei, Details oder bestimmte Situationen neu anzugehen. Dabei ist das Kreieren einer gemütlichen Ecke ganz vorne mit dabei. Ecken werden nämlich oft stiefmütterlich behandelt. So entstehen zum Beispiel mit grossen Möbeln Zwischenräume, in denen dann nicht selten Dinge «versteckt» werden. Überdenken Sie die Ecken Ihrer Wohnung und nutzen Sie auch mal eine für die Gemütlichkeit. Das schaffen Sie mit einem Sessel, einem Beistelltisch und einer Leuchte.

6 — Leichtigkeit tut nun gut

Wenn die Weihnachtsdekoration geht, entsteht Platz für frische Wohnideen. Foto über: Franzon du Rietz

Während ich das schreibe, leuchtet und glitzert bei uns noch der Weihnachtsbaum und unser Hündchen Daisy liegt auf ihrem Fell darunter, mitten in den vielen Geschenken, die sie bekommen hat. Doch es steht auch schon der erste Tulpenstrauss auf dem Tisch. Mein Mann hat zwischen Weihnachten und Neujahr Geburtstag und dieser ist auch zu unserem Eröffnungstag für die Tulpen und Fasnachtschüechli-Saison geworden – ein Zeichen für die kommende Leichtigkeit, mit der wir das neue Jahr angehen wollen. Bei uns kommt der Weihnachtsbaum am Dreikönigstag weg. Wir trinken dazu Champagner und essen Dreikönigskuchen. Das Danach bedeutet Blumen statt Weihnachtsbaum, mehr Ordnung und Struktur statt üppig dekoratives Chaos und eine kleine Überarbeitung der Positionen von Beistellmöbeln und Leuchten.

Das Neuplatzieren von Kleinmöbeln und Leuchten ist übrigens die perfekte Gratis-Einrichtungsidee. Damit entsteht mit wenig viel neues Wohngefühl.

7 — Was von Weihnachten bleiben darf

Auch im Januar tun Früchte, Zweige und Gastlichkeit gut. Foto über: Harlowe James

Gewisse «weihnächtliche» Dinge dürfen aber noch bleiben. Dazu gehören Schalen voller Zitrusfrüchte und Vasen mit Zweigen und Beeren. Beide haben den ganzen Winter Saison und sind nicht bloss mit Weihnachtsstimmung verbunden. Auch das liebevolle Arrangieren von Wohnaccessoires, das Bereitlegen von Büchern, eine Kerze oder ein Tablett mit hübschen Dingen gehören zur Wohnlichkeit und Gastlichkeit, die zwar mit Weihnachten ihren Höhepunkt erreicht, aber den ganzen Winter von Bedeutung sind.

8 — Es wird heller

Plätze an der Sonne sorgen für neue Wohnlichkeit. Foto über: Camille Styles , Molly Culver

Was jedem Jahresbeginn auch die ersten Frühlingsgefühle bringt, ist das Tageslicht, das sich nun wieder länger zeigt. Es wird nun ziemlich schnell jeden Tag früher hell und die Sonne geht später unter. Licht weckt Energien und hat eine magische Anziehungskraft. Lassen Sie sich dabei von Ihren vierbeinigen Mitbewohnern inspirieren. Unser Hündchen Daisy wechselt nämlich sofort den Platz, wenn die Sonne durch die Fenster die Wohnung küsst. Manchmal steht sie gar demonstrativ vor einen Sessel und will, dass ich ihn für sie ins Sonnenlicht ausrichte. Lassen Sie Beweglichkeit in ihrer Wohnung zu. Rücken Sie auch mal einen kleinen Tisch mit Stühlen ans Fenster und geniessen Sie das Frühstück oder das Mittagessen im Sonnenlicht.

9 — Neues Jahr, neue Ordnung

Aufräumen hilft, sich auf Neues einzustellen. Foto über: Cup Of Joe

Eigentlich ist der Januar viel besser für den Frühlingsputz als der richtige Frühling. Denn nach Weihnachten hat man Lust auf Reduktion, auf Neues, auf Frische und vor allem auf Ordnung. Neue Dinge oder neue Impulse sind die Antreiber dafür. Alles neu zu ordnen, ist auch die beste Weise, sich für Neues zu öffnen, und bestimmt viel effektiver als gute Vorsätze. Durch das Aufräumen, Sortieren und Einräumen beschäftigt man sich auf eine langsame und nachhaltige Weise mit der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft.

10 — Blitzblank und frisch

Putzen macht alles freundlicher und frisch. Foto über: Franzon du Rietz

Auch wenn das Putzen nicht wirklich die freudigste Beschäftigung im Zuhause ist, kann das Resultat aber doch Glücksgefühle bringen. Machen Sie sich jetzt, zu Beginn des Jahres, an grössere Putzaktionen. Als Motivation und Belohnung helfen auch neue Dinge, wie zum Beispiel ein hübscher Korb für Seife und Tücher im Bad, eine schöne Pflanze, ein Hocker oder edle Gefässe für Beautyprodukte.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland und bietet auch private Beratungen an. Kontakt: marianne@mariannekohler.ch

Instagram: @mariannekohlernizamuddin

Website: «Styles and Stories»

