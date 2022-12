Streit um Überbauung in Leimbach – Wohnungen statt Wildnis: Aus für Naturoase am Zürcher Stadtrand In Zürich-Leimbach muss ein kleiner Naturpark einer Überbauung weichen. Der rot-grüne Stadtrat hat die Unterschutzstellung abgelehnt. Naturschützerinnen und Anwohner wollen weiterkämpfen. Martin Huber

Der ehemalige Obstgarten in Zürich-Leimbach wurde jahrzehntelang sich selbst überlassen. Jetzt sollen dort Wohnungen entstehen. Foto: Dominique Meienberg

«Fallätschegarte vor der Zerstörung retten!» heisst es auf der Infotafel am Wegrand oberhalb von Leimbach. Der Fallätschegarte ist ein rund 5500 Quadratmeter grosses, verwildertes Landstück hinter den Häusern an der Maneggpromenade 80–88, am Fuss des Uetlibergabhangs.