Feuer im Bezirk Horgen – Wohnungsbrand fordert Todesopfer in Wädenswil

Vernier GE Brandserie in Hochhaus beschäftigt Genfer Feuerwehr

In einem Hochhaus in der Genfer Vorortsgemeinde hat es am Donnerstagabend am dritten Tag in Folge gebrannt. Zwei Menschen wurden mit Rauchvergiftungen ins Spital gebracht. Die Ursache für die Feuer bleibt weiter unklar.