Grosser Sachschaden in Wettingen – Wohnungsbrand fordert zwei Verletzte In einer Wohnung in Wettingen ist am Mittwochnachmittag ein Brand ausgebrochen. Zwei Personen mussten zur Kontrolle ins Spital gebracht werden.

Der Brand ereignete sich in einer Wohnung im Parterre. Foto: PD / Kantonspolizei Aargau

Der Brand in der Parterrewohnung an der Landstrasse ereignete sich am Mittwochnachmittag kurz vor 16 Uhr, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Die Feuerwehr war mit einem Grossaufgebot vor Ort und konnte das Feuer löschen. Es entstand grosser Sachschaden. Gemäss Mitteilung ist die Brandursache unklar, eine technische Ursache stehe jedoch im Vordergrund.

