Feuerwehreinsatz in Buchs – Wohnungsbrand in Buchs verursacht hohen Sachschaden Der Brand am Freitagnachmittag hatte wohl eine technische Ursache. Niemand wurde verletzt – und auch die Katze konnte aus der Wohnung gerettet werden.

Der Brand verursachte einen Sachschaden in der Höhe von mehreren zehntausend Franken. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am Freitagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich die Meldung ein, dass Rauch aus einer Wohnung in Buchs dringen würde. Den ersten Polizeikräften vor Ort schilderten Anwohner explosionsartige Geräusche. Wie die Kantonspolizei Zürich schreibt, drang die Feuerwehr in die Wohnung ein und löschte die Flammen.

Die Wohnung ist wegen des Feuers unbewohnbar, die Mieter befanden sich nicht vor Ort. Jedoch befand sich eine Katze in der Wohnung, sie konnte von den Feuerwehrleuten gerettet werden. Der Vierbeiner musste danach in ein Tierspital gebracht werden. Der entstandene Russ- und Rauchschaden wird auf mehrere Zehntausend Franken geschätzt.

Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit unbekannt und wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht. Gemäss dem Polizeicommuniqué steht eine technische Ursache im Vordergrund.

Gemeinsam mit der Kantonspolizei Zürich stand die Feuerwehr Buchs-Dällikon, unterstützt durch die Stützpunktfeuerwehr Regensdorf, eine Patrouille der Kommunalpolizei Regensdorf sowie zwei Ambulanzen im Einsatz.

mps

