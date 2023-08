Wohnungsnot in Zürich – Linke Initiative will «Luxussanierungen» verunmöglichen Der kantonale Mieterinnenverband möchte massive Preisanstiege nach Umbauten und Abbrüchen verhindern. Als Vorbild gelten die Kantone Genf und Basel-Stadt. Beat Metzler

Diese Häuser in Witikon werden durch Neubauten ersetzt. Die «Wohnschutzinitiative» will die neuen Mieten bei solchen Projekten einschränken. Foto: Sabina Bobst

Leerkündigen, abreissen, teuer vermieten. Dieses Geschäftsmodell der Immobilienbranche möchte der Zürcher Mieterinnenverband mit einer neuen Initiative kaputtmachen.

Zusammen mit SP, Grünen und AL lanciert der kantonale Mieterverband die «Wohnschutzinitiative», wie es in einer Mitteilung heisst. Wohnschutz bedeutet in diesem Fall Profitschrumpfung.

«Mietsprünge» verhindern

Bisher können Hauseigentümerinnen nach einer Totalsanierung oder bei einem Neubau die Miete der Wohnungen mehr oder weniger frei bestimmen. Vor allem in der Stadt Zürich verlangen sie oft hohe Preise. Gemäss einer Studie der ETH werden deswegen viele Zürcherinnen und Zürcher aus der Stadt gedrängt.

Die neue Initiative will solche «Mietsprünge» verhindern. Investoren sollen künftig nach Sanierungen und Ersatzneubauten nur noch eine beschränkte Rendite machen dürfen. Die künftigen Mieten blieben dadurch deutlich tiefer. Die Eigentümerinnen müssten diese mit der Baubewilligung von der Gemeinde genehmigen lassen. Die Umwandlung von Mietwohnungen in Stockwerkeigentum würde erschwert.

Die Preisbremse für Wohnungen würde gemäss der Initiative nur einige Jahre gelten und dann wieder wegfallen. Das Schweizer Recht erlaube keine zeitlich unbegrenzten Eingriffe in private Verträge, schreibt das Initiativkomitee.

Gemeinden dürfen frei wählen

Die Initiative würde solche Einschränkungen nur ermöglichen. Ob und wie genau sie umgesetzt würden, könnte jede Gemeinde im Kanton Zürich selber bestimmen. Falls in einer Gemeinde keine Wohnungsknappheit herrscht und die Leerwohnungsziffer bei über 1,5 Prozent liegt, würden die Regulierungen automatisch nicht mehr greifen. Wie am Donnerstag bekannt gegeben wurde, ist die Leerwohnungsziffer im ganzen Kanton auf 0,53 Prozent gesunken. In der Stadt Zürich liegt sie bei 0,06 Prozent. In rund zwanzig vor allem ländlichen Gemeinden übersteigt sie die Grenze von 1,5 Prozent.

Ähnliche Regelungen in anderen Kantonen

Gemäss dem Mieterverband soll die Initiative Leerkündigungen unattraktiver machen und gleichzeitig dafür sorgen, dass sich auch «breite Bevölkerungskreise» Wohnungen in sanierten Häusern oder Neubauten leisten können. Ähnliche Regelungen gibt es bereits in den Kantonen Genf, Waadt oder Basel-Stadt.

In Basel hat der Hauseigentümerverband solche Regulierungen als schädlich kritisiert. Diese würden Investoren vom Bauen abhalten, weshalb weniger neue Wohnungen entstünden. So verstärke sich die Wohnungsnot. Der Zürcher Hauseigentümerverband hat bereits angekündigt, die Initiative «resolut» zu bekämpfen. Diese würde dazu führen, dass Häuser verlotterten. Denn die Eigentümer müssten befürchten, die Sanierungskosten nicht decken zu können, heisst es in einer Mitteilung.

Im Kanton Zürich wird bald über ein anderes linkes Wohnvorhaben abgestimmt: die Vorkaufsinitiative, mit der Gemeinden der Kauf von Grundstücken erleichtert würde.



