Ein Jäger fotografierte ihn – Wolf in Freienstein-Teufen gesichtet Der Wolf ist da: Wie die kantonale Baudirektion bestätigt, wurde in Freienstein-Teufen ein Tier gesichtet. Ob es sich um jenes Exemplar handelt, das in Bäretswil vor zwei Wochen gesehen wurde, ist schwer zu sagen. Martin Liebrich

Eine Fotofalle der Jagdgesellschaft schoss vor knapp zwei Wochen in Bäretswil dieses Bild. Es verdeutlicht: Der Wolf ist hier. Foto: zvg

In Freienstein-Teufen wurde ein Wolf gesichtet. Dies vermeldete die Baudirektion des Kantons Zürich am Donnerstagnachmittag. Ob es sich um das gleiche Tier handelt, das vor ziemlich genau zwei Wochen in Bäretswil im Zürcher Oberland von einer Wildtierkamera der lokalen Jagdgesellschaft abgelichtet worden war, ist schwer zu sagen. «Kann sein, kann aber auch nicht sein», sagt Wolfgang Bollack, Sprecher der kantonalen Baudirektion, dazu. Denn: «Bei einem Wolf ist das nicht so einfach.» Luchse haben Zeichnungen, die jedem Tier ein einzigartiges Aussehen verleihen. Aufgrund des Fells sind Luchse deshalb relativ einfach zu unterscheiden. Beim Wolf ist das anders – eine Zeichnung fehlt.