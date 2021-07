Kolumne Obrist – Wongs Welten Die faszinierenden Videos des Hongkonger Künstlers, der keiner sein wollte. Hans Ulrich Obrist

Videostill aus Wong Pings animiertem Kurzfilm «Who’s the Daddy», 2017. Bild: Courtesy of the artist and Edouard Malingue Gallery

So ziemlich alle Künstlerinnen und Künstler, die ich kenne, haben sich irgendwann bewusst dazu entschieden, Kunst herstellen zu wollen. Nur bei einem war es ein bisschen anders. Wong Ping, 1984 in Hongkong geboren, hat in der Filmindustrie gearbeitet und sich nebenbei das Animieren von Zeichnungen am Computer beigebracht. Wong wurde immer besser und begann, animierte Kurzfilme zu erstellen, jeder nicht länger als zehn Minuten. Die Grafik erinnert an den schrillen Pop der Neunziger, an MTV und Tom und Jerry, sie ist zweidimensional, sehr bunt, absichtsvoll unbeholfen und ziemlich schräg.