Abo Reportage aus WM-Pub in Doha – «Woo!» – Auf ein paar Bier mit England-Fans in Katar Eine WM ohne Alkohol? Für Briten eher keine Option. Szenen der Spielvorbereitung aus einem gut versteckten Lokal, in dem sich die Engländer mit diesem eigenartigen Turnier anfreunden.

Stunden vor dem Spiel singen sie sich ein: Anhänger aus dem Mutterland des Fussballs im Red Lion Pub in einem Hotel in Doha. Foto: Erin Schaff («The New York Times», Redux, Laif)

Sebastian Fischer aus Doha

Am Tag, an dem Englands Nationalteam kurz vor Mitternacht den Viertelfinal der WM erreichen wird, ist eine Art von Freudenschrei zu hören, wie er in Katar selten ist. Vier Uhr nachmittags, ein Hotel in einem unscheinbaren Viertel von Doha, 20 Gehminuten von der Al-Mansoura-Metrostation entfernt. Hinter der Schlange am Eingang und dem Türsteher, der jeden Besucher eingehend prüft, kommt eine Frau aus dem Aufzug, eine englische Fahne wehend in der Hand. «Woo!», ruft sie. Es handelt sich dabei unverkennbar um jene Art von «Woo», die unmöglich nüchtern daherkommt.