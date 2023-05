Sweet Home: Alte Möbel, neue Farbe – Wow-Möbel zum Selbermachen Finden Sie, Ihrer Einrichtung fällt ein wenig der Lack ab? Dann wecken Sie sie mit einem farbig lackierten Möbel auf. Hier sind 10 Inspirationen. Marianne Kohler Nizamuddin

Ein grosser, blau lackierter Schrank bringt Farbe in diesen Raum, dessen Interiordesing von Howard Design ist. Foto: Howark Design

Mein Wohnleben begann ich mit Kunstharzfarbe. Ich zog mit 19 Jahren aus, in eine WG, und hatte dort mein erstes eigenes Reich. Es war eine Dachstockwohnung am Stauffacherplatz und eigentlich keine richtige Wohnung, sondern einzelne Zimmer mit einer Küche, in der auch eine Badewanne stand. Zum Einrichten gab es natürlich kein grosses Budget und damit alles besser aussah, strich ich Türen und Fenster mit blaugrüner Lackfarbe. Die erste richtige Wohnung war im Emmental, wo ich meinen ersten Job als Textildesignerin antrat. Dort war ich viel alleine und hatte Zeit meine günstigen, langweiligen Möbel in pastellfarbene kleine Wunder mit Fifies-Charme zu verwandeln. Später, in meiner ersten Zürcher Wohnung im Seefeld, in die ich zog als ich von New York zurückkehrte und die mein Vater gefunden hatte, strich ich meine Küchenschränke und –regale mit vanillegelber Lackfarbe. So ging es weiter. In einer nächsten Wohnung bemalte ich einen grossen, weissen, vieltürigen Schrank im Bloomsbury Stil und in der Wohnung, in der wir jetzt wohnen, lackierte ich unseren ersten Esstisch blaugrün und die Stühle rundum rot. Zudem habe ich einen alten Schrank in ein Küchenregal verwandelt und liess dieses aber von einem richtigen Maler grau lackieren. Ebenso sind zwei Bücherregale knallblau lackiert, ein Kleiderschrank lila und ich erwäge, unserem Fifties Sideboard ein chinarotes Lackkleid zu verpassen.