Heute ist in Südafrika genug Impfstoff vorhanden: Eine Frau erhält in Kapstadt eine Spritze mit dem Vakzin von Pfizer (7. September 2021). Foto: Nic Bothma (EP, Keystone)

In den kommenden Tagen werden die Mitgliedsstaaten der WTO in Genf beschliessen, ob der Patentschutz für Covid-19-Impfstoffe gelockert werden soll. Die Idee geht auf eine Petition zurück, die Indien und Südafrika vor fast zwei Jahren eingebracht haben, zwei grosse Länder, die damals noch unter einem Mangel an Impfstoffen gelitten hatten. Damit wollten sie die zumeist westlichen Produzenten dazu zwingen, auf ihre Patentrechte zu verzichten, und zwar nicht bloss, was Impfstoffe betraf, sondern auch Medikamente und diagnostische Mittel. Noch befand man sich mitten in der Pandemie. Aussergewöhnliche Zeiten, so schien es, rechtfertigten aussergewöhnliche Massnahmen.