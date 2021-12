Strafprozess vor Abschluss – Wunderfrau zwischen Fantasie und Betrug Elizabeth Holmes bezirzte Reiche und Mächtige, die ihren Lügen und Täuschungen naiv vertrauten. Nun stellt sie sich als Opfer einer sexistischen Kultur dar, um eine lange Haftstrafe abzuwenden. Walter Niederberger San Francisco

Elizabeth Holmes, Gründerin von Theranos, bei einem Gerichtstermin im August 2021. Noch vor Jahresende dürfte das Gericht entscheiden, ob der gefallene Tech-Star ins Gefängnis muss. Foto: Nic Coury (Keystone)

Elizabeth Holmes spielte eine Rolle ganz nach dem Drehbuch des Silicon Valley. Sie war ehrgeizig, sie wollte die Welt verbessern und sie zog spekulatives Geld an wie ein Magnet. Als Studienabbrecherin befand sie sich in prominenter Gesellschaft. Im Besonderen eiferte sie Steve Jobs nach. Sie nahm eine tiefe Stimme an und kleidete sich wie der Apple-Gründer.

Ein Geschworenengericht in San Jose, Kalifornien, entscheidet dieser Tage, ob die 37-jährige Holmes schlicht eine Betrügerin war oder ob sie mit den im Silicon Valley üblichen fantastischen Versprechungen und Verdrehungen den Erfolg erzwingen wollte, so wie das die Chefs von Uber, Juul und WeWork getan hatten, ohne strafrechtlich belangt zu werden.