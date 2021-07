Sommer in Südtirol – Wunderland der Bauernhofferien Der Rote Hahn kräht im Stall und am Swimmingpool: In Südtirol erleben Familien die Landwirtschaft authentisch, ohne auf Komfort zu verzichten. Christian Schreiber

Wanderausflüge? Schön und gut. Aber für Kinder gibts bei Ferien auf dem Bauernhof so viel zu tun und zu entdecken, dass Eltern gut beraten sind, wenn sie die Touren möglichst kurz halten. Foto: PD

Beim Morgenessen schwärmen die Kinder von Uganda und Ukraine. Am besten hat ihnen aber Umeise gefallen. Sie hat einen dicken Bauch und neugierige Augen. «Und gibt ganz viel Milch», sagt die Tochter. Der Nachwuchs ist extra früh aufgestanden, um mit Bauer Martin Silbernagel auf dem Trieferhof nahe Kastelruth in Südtirol die Kühe zu melken, die fast alle einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben U tragen.

Vom Ausflug in den Stall haben die Kinder Milch und Eier mitgebracht. Den Rest des Mahls hat Bäuerin Verena in die Ferienwohnung geliefert. Joghurt, Frischkäse, Quark, Kräuter, Beeren – selbst gemacht oder angebaut. Allein das Morgenessen zeigt, wofür Ferien auf einem Bauernhof der Marke Roter Hahn in Südtirol stehen: für eine aktive, authentische Landwirtschaft, die der Gast erleben kann.