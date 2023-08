Die Wasserbüffel in Winkel – «Wundersame Vermehrung» am Seebner Seeli Im Naturschutzgebiet bei Seeb fühlen sich die Wasserbüffel wohl. Bisher verbrachte da stets ein Trio den Sommer, nun baden plötzlich vier Exemplare im Seeli. Christian Wüthrich

Die auf vier Tiere angewachsene Herde von Wasserbüffeln vor den Häusern von Seeb Ende Juli. Foto: Werner Loosli (Naturschutzverein Winkel-Rüti)

Zwar sind alle drei weiblichen Wasserbüffel, die den Sommer am Wassertümpel in Seeb verbringen, tatsächlich trächtig. Dass innert eines Monats aus dem Trio bereits ein Quartett wurde, ist aber nicht auf eine Geburt zurückzuführen. Obschon man zuweilen auch Störche gesichtet hat in der Nähe des kleinen sumpfigen Naturschutzgebiets. Aber der Nachwuchs bei den schwarzen Rindern mit ihren nach hinten gebogenen Hörnern lässt definitiv noch etwas auf sich warten.