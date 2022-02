Strafanzeige von Brians Anwälten – Wurde die Justiz im Fall Brian angelogen? Eine unabhängige Strafuntersuchung soll klären, ob Brians Haftbedingungen das Folterverbot verletzten. Schwere Vorwürfe werden gegen die Pöschwies-Ärzte erhoben. Thomas Hasler

Arzt André Seidenberg und die Anwälte Bernard Rambert, Philip Stolkin und Thomas Häusermann orientierten über die eingereichte Strafanzeige. Foto: Urs Jaudas

Die Vorwürfe wiegen schwer. Und sie kommen aus dem Munde eines prominenten Arztes: André Seidenberg. Der 71-Jährige erstritt Mitte der 80er-Jahre gegen die Behörden die Spritzenabgabe an schwer Drogenabhängige und initiierte die Methadonabgabe. Nun nahm er sich der Krankengeschichte von Brian an, der als «Carlos» in die Zürcher Justizgeschichte einging. Und Seidenberg «war entsetzt», wie er am Montag an einer Medienkonferenz sagte.