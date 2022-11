Gleichstellung in Zürich – Wurde die Stadt Zürich zu männlich gebaut? Der urbane Raum soll gendersensibler werden, fordert Raumplanerin Stephanie Tuggener. Was das bedeutet und was Bauen mit dem Geschlecht zu tun hat. Tina Fassbind

Vielfalt statt Monotonie: Der Pfingstweidpark im Zürich-West gilt als gutes Beispiel für gendersensibles Bauen. Foto: Michele Limina

Welche Massnahmen plant der Stadtrat, um «das Sicherheitsgefühl von Frauen, Kindern, Jugendlichen, älteren Personen etc.» zu stärken? Die beiden GLP-Politikerinnen Carla Reinhard und Serap Kahriman beziehen sich bei dieser Frage zwar hauptsächlich auf den Bau des Velotunnels am Hauptbahnhof. Ihnen geht es aber in ihrer schriftlichen Anfrage, die sie kürzlich im Zürcher Gemeinderat eingereicht haben, grundsätzlich um «gendersensibles Bauen» in der Stadt – also um das Konzept, Angsträume zu vermeiden und für alle bedürfnisgerecht zu planen.