Bürohr – Wirtschaftsnews der Woche – WWF nutzt Twitter-Namenswechsel für eigene Kampagne Das «Bürohr» der SonntagsZeitung ist eine Institution. Gerüchte, Possen, Erfolgsmeldungen: Hier lesen Sie, was abseits der grossen Schlagzeilen in der Wirtschaft passiert.

Der Namenswechsel des Kurznachrichtendienstes Twitter zu X, verfügt durch den neuen Besitzer Elon Musk, sorgt im Internet weiterhin für Inspiration. Nachdem der Discounter Aldi in Grossbritannien den Firmennamen scherzhaft in AldX umbenannt hatte, nutzt der deutsche Ableger der Tierschutzorganisation WWF das X nun für eine eigene Kampagne. Diese hat allerdings einen ernsthaften Hintergrund. Gezeigt wird, wie sich das frühere Firmenlogo von Twitter – ein Vogel – von 2006 bis 2012 verändert hat. Für 2023 steht ein X; als Symbol dafür, dass das Tier ausgestorben ist. «Rund 1 Million echte Tierarten sind vom Aussterben bedroht», heisst es dazu. Verbreitet hat WWF Deutschland die Kampagne übrigens via X.