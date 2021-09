Fabian Frei

Fabian Frei war eigentlich nicht mal auf der Reserve-Liste, jetzt trägt er die Nummer 10, und spielt von Beginn an. Bemerkenswert, wie schnell Aufstiege in diesem Nationalteam möglich sind. Was kommt als nächstes? Ein Challenge-League-Trainer wird Nationalcoach?

Was auffällt: Yakin setzt konsequent auf Spieler, die in ihren Clubs zum Saisonstart zum Einsatz gekommen sind und damit Rhythmus in den Beinen haben. Einzige Ausnahme: Haris Seferovic. Aber da sind dem neuen Nationaltrainer ja auch irgendwie die Hände gebunden. Einen anderen Stossstürmer kann er sich ja schlecht in fünf Tagen zusammen klöppeln.