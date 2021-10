WM-Qualifikation: Schweiz - Nordirland – Die Schweiz startet mit Topchancen und aberkanntem Tor

Ein 0:0 und jede Menge Spass

Fussball ohne Tore, ohne die Essenz, eigentlich will das niemand sehen. Aber diese Partie hier in Genf, die hat was: Schweizer, die mit viel Drang nach vorne stürmen; ein Schiedsrichter, dem zusammen mit dem VAR ziemlich sicher ein Fehler unterlaufen ist, als er das Tor aberkannt hat; und Nordiren, die ihren gewohnten Plan durchziehen. Der ist mit einer defensiven Ausrichtung zwar nicht sonderlich attraktiv. Aber er ist ehrlich und an die Fähigkeiten angepasst.