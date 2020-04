Unihockey: Top-Transfer – Yannick Jaunin kehrt zu den Jets zurück Die Verantwortlichen der Unterländer Männer-Topteams nutzen die Coronavirus-Pause für die Planung der nächsten Saison. Alle melden diesbezüglich erste Erfolge. red

In der kommenden Spielzeit wird sich dieses vertraute Bild nach einem Jahr Unterbruch wieder in der Klotener Sporthalle Ruebisbach präsentieren: Yannick Jaunin (rechts, hier in einer Partie gegen Alligator Malans) zieht die Gegner auf sich und sucht einen freien Jets-Mitspieler. Foto: Sibylle Meier

Mit Yannick Jaunin kehrt eine langjährige Integrationsfigur zu den Kloten-Dietlikon Jets zurück. Der 30-jährige Klotener absolvierte nicht weniger als acht Saisons für seinen Stammverein in der NLA und trug auch mehrmals das Topskorer-Shirt. Sascha Brendler, Chef Leistungssport des grössten Unterländer Unihockeyvereins, bezeichnet die Verpflichtung Jaunins in einer Medienmitteilung des Vereins als «Top-Transfer». Jaunin stand mit Ausnahme eines Abstechers in die höchste finnische Liga zu TPS Turku während seiner gesamten Karriere für seinen Stammverein im Einsatz. Ausgerechnet am Ende seiner punktemässig persönlich besten Saison 2018/19 (24 Tore, 11 Assists) stieg er mit den Jets in die NLB ab. Daraufhin wechselte er vorübergehend in die 1. Liga zu den Glattal Falcons. «Die Freude ist gross, dass wir nach einer Saison, in der das Team neu zusammengewachsen ist, wieder auf seine Qualitäten zählen dürfen», sagt Brendler.