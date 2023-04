Super League: YB – GC – YB braucht ein Traumtor und einen Fehler, um GC zu schlagen Die Grasshoppers kämpfen lange und leidenschaftlich, verlieren aber 0:2 bei den Young Boys. Die Tore fallen spät. Marcel Rohner

Da kann niemand etwas ausrichten: Cédric Zesigers Schuss eine Viertelstunde vor Schluss wird zum Traumtor. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

In der 74. Minute nützen all die Glanztaten und die ganze Leidenschaft nichts mehr. Weil Cédric Zesigers Schuss zu gut ist, zu scharf und zu genau, es ist ein traumhaftes Tor des früheren GC-Verteidigers. Und es leitet den YB-Sieg ein. Nach drei 2:1-Siegen in Folge verlieren die Grasshoppers wieder, sie reisen mit einem 0:2 zurück nach Zürich, weil in der Schlussphase auch noch Jean-Pierre Nsame trifft, er profitiert von einem Fehler Noah Looslis.

Die drei Siege gegen Winterthur, Sion und Lugano hatten GC Sicherheit gegeben im Kampf gegen die Barrage, sie kamen mit einem guten Gefühl nach Bern. Obwohl Trainer Giorgio Contini auf Captain Amir Abrashi und dessen Stellvertreter Dominik Schmid verzichten muss. Loosli ist der Mann, der die Binde trägt. Für ihn, den ehemaligen GC-Junior, der den Verein im Sommer verlässt, ist dies eine schöne Sache.

Loosli zum Captain zu machen ist aber bei Weitem nicht die einzige Überraschung, die Contini bereit hat. Ayumu Seko, sonst Innenverteidiger, spielt für Abrashi im zentralen Mittelfeld, Bendeguz Bolla, sonst Rechtsverteidiger, ersetzt Schmid auf links. Und auf rechts spielt Nadjack, der Bissauer, der seine ersten zwei Jahre bei GC als Langzeitverletzer verbrachte.

Moreira hält Penalty von Itten

Diese Zusammenstellung spricht erst einmal nicht für GC, schon gar nicht gegen den designierten Meister. Aber die Grasshoppers schlagen sich wacker in dieser Partie, sie starten mit einem Distanzschuss von Giotto Morandi ins Spiel, später läuft Guilherme Schettine aufs Tor zu, gerät aber aus dem Tritt und lässt sich fallen.

Die Young Boys ihrerseits erhöhen den Druck nach 20 Minuten, haben durch Meschack Elia und Christian Fassnacht gute Chancen. In der 35. Minute kommen sie zu einem streng gepfiffenen Penalty, den Cedric Itten gegen André Moreira verschiesst. Die Parade des Goalies hält GC zu einem wichtigen Zeitpunkt im Spiel, Moreira rettet das 0:0 in die Pause.

Das Bild ändert sich auch nach dieser nicht, die Young Boys sind aktiver, wollen das 1:0, einmal scheitert Ulisses Garcia am hervorragend reagierenden Moreira, dann grätscht der eingewechselte Jean-Pierre Nsame einen Ball knapp neben das Tor. Die Grasshoppers kommen nur zu wenig Chancen, weil sie mit Verteidigen beschäftigt sind. Und dann, in der 74. Minute, nimmt Cédric Zesiger Anlauf.

Marcel Rohner startete 2017 als Praktikant in der Tamedia Sportredaktion. Seit Sommer 2019 begleitet er den Schweizer und Zürcher Fussball, spezifisch den Grasshopper Club Zürich. Im Winter berichtet er auch über Skirennen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.