Ausnahme für Corona-Quarantäne – YB kann in Manchester spielen Sonderbewilligung erhalten: Die Young Boys können zu ihrer Partie am nächsten Mittwoch in der Champions League antreten – und dennoch eine zehntägige Quarantäne vermeiden. Moritz Marthaler

Die zweite Begegnung findet definitiv in England statt: YB (links Silvan Hefti) kann dank einer Sonderbewilligung ohne Quarantänepflicht bei der Rückkehr zum Spiel bei Manchester United (rechts Paul Pogba) antreten. Foto: Christian Pfander

YB kann am nächsten Dienstag nach England zum Spiel gegen Manchester United reisen, ohne danach bei der Rückkehr für 10 Tage in Quarantäne zu müssen. Eine entsprechende Sonderbewilligung des Kantons Bern liegt für die Fussballer vor. Dies, weil sich die Mannschaft wie zuletzt immer auf solchen Reisen in einer Blase bewegt und mit niemandem ausser den gegnerischen Spielern auf dem Feld in Kontakt kommt.

Nach aktuellen Weisungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) müssen sich Reisende von Grossbritannien her kommend für 10 Tage in Quarantäne begeben – ungeachtet ihres Impfstandes. Dies hätte es den Young Boys verunmöglicht, ihre Meisterschaftsspiele gegen Sion (12. Dezember) und den FC Basel (15. Dezember) zu bestreiten.

Auch die U-19 ist mit Sonderstatus unterwegs

Für YB geht es nächsten Mittwoch gegen United höchstens noch um die Europa League – auf Rang 2 und damit den Achtelfinal der Champions League besitzen die Berner keine Chancen mehr.

Die Ausnahmebewilligung des Kantons gilt auch für das Nachwuchsteam der Young Boys, welches in der Uefa Youth League gleichentags gegen eine Jugend-Auswahl von Manchester United antritt.

Nach dem Auftreten der neuen Coronavirus-Variante Omikron im südlichen Afrika hat das BAG diverse Länder neu auf die Quarantäneliste gesetzt, mittlerweile sind es 23. Darunter sind nebst Südafrika und Grossbritannien auch Belgien, Tschechien, die Niederlande oder Portugal.

Fehler gefunden?Jetzt melden.