Verfolgerduell in der Super League – YB macht den FCZ zum Wintermeister Kein Sieger im Spiel zwischen den Young Boys und dem FC Basel. Die Berner sind wieder einmal drückend überlegen – und bringen sich selbst um einen höheren Lohn. Vom Publikum werden Feuerzeuge auf Basler Spieler geworfen. Florian Raz

Kein Sieger im Verfolgerduell: Wouter Burger und Vincent Sierro nach dem 1:1, das den FCZ zum Wintermeister macht. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Wäre es ein Gemälde, Kenner würden davor stehen und mit Ehrfurcht in der Stimme raunen: «Ja, das ist ein echter Wagner.» Alles dabei, all die wichtigen Details dran: die Verletzungen, die Systemumstellungen, all die vergebenen Chancen, diesmal sogar mit einem Penalty, der Gegner, der einmal aufs Tor schiessen muss, um zu treffen, die verlorenen Punkte trotz drückender Überlegenheit. Weil es Fussball ist, trotten die Leute stattdessen in die kalte Winternacht und sagen: «Scho grousam enttüschend.»

1:1 steht es am Ende zwischen den Young Boys und dem FC Basel, der beim Schlusspfiff nicht wirklich weiss, wieso genau er hier mit einem Punkt nach Hause fährt. Ausser eben, dass er gegen Wagners YB gespielt hat, das in dieser Meisterschaft eine gewisse Meisterschaft für unnötige Punktverluste erreicht hat.

Die Zürcher vor dem TV

Und in Zürich darf sich der FCZ vor dem Fernseher darüber freuen, dass er mit diesem Resultat das Jahr 2022 als Leader der Super League in Angriff nehmen wird. Fünf Punkte liegen die Zürcher vor dem FCB. Und gar acht vor den Bernern.

Das ist auch darum beachtlich, weil nicht ganz klar ist, wann YB denn einmal damit anfangen will, Spiele zu gewinnen, die es scheinbar nach Belieben dominiert. Und weil der FCB auch in Bern nicht den Eindruck einer Mannschaft hinterlässt, die Meister werden kann.

Und so ist trotz des Punktgewinns nicht klar, ob dieses 1:1 Ruhe in einen Basler Apparat bringen wird, der unter David Degen stets ein wenig wirkt wie eine Dampfmaschine, die kurz vor der Überhitzung steht. Weil der Auftritt über weite Strecken der eines Underdogs ist, der sich mit den letzten Mitteln dagegen wehrt überrollt zu werden.

YB spielt gut an diesem Mittwoch, YB spielt dominant. Aber es hat einen Nicolas Moumi Ngameleu in seinen Reihen, der beste Gelegenheiten sausen lässt und in der 55. Minute gar mit einem Elfmeter an FCB-Goalie Heinz Lindner scheitert. Und die Berner müssen gleich dreimal mitansehen, wie der Ball an irgend einen Teil des Basler Tors fliegt, bloss nicht ins Netz. Der einzige Treffer durch Meschack Elia in der 20. Minute nach einem Eckball ist ein viel zu kleiner Ertrag für ihren Aufwand.

Das 1:0 durch Meschack Elia nach einem Berner Eckball. Video: SRF

So reicht den Baslern ein Moment der individuellen Klasse, um in dieses Spiel zurück zu kommen. Liam Millar entwischt nach einem Ballverlust der in diesem Moment zu euphorisch nach vorne stürmenden Berner und trifft flach und trocken noch vor der Pause zum 1:1.

Es ist das erste Gegentor in der Super League für den 19-Jährigen Leandro Zbinden, der zum Debüt in der höchsten Liga kommt. Auch so ein Zeichen für diese erste Saisonhälfte von YB, dass im Duell der Verfolger der Goalie Nummer 3 zwischen den Pfosten stehen muss – oder in Zbindens Fall darf. Nach einer nervös verpassten Flanke, spielt er souverän. Darf aber keinen einzigen Schuss halten.

Erster Torschuss, erstes Tor: Liam Millar macht nach feiner Einzelleistung das 1:1. Video: SRF

Die Berner werden darauf zählen, dass sie im neuen Jahr endlich einmal mit ihrem vollen Kader spielen können. Aber sicher sein sollten sie sich dessen nicht. Auch gegen Basel vergeht keine Halbzeit, ehe bereits der nächste Spieler verletzt ausgewechselt werden muss. Diesmal trifft es Wilfried Kanga, den Stürmer, der eben erst seine Form gefunden hat.

Das fliegende Feuerzeug

Nur 20’000 sind im Wankdorf, weil YB den Vorverkauf gestoppt hat, um nicht Basler Fans inmitten von Bernern zu haben. Es ist ein merkwürdiger Nachmittag in Bern vor dem Spiel, weil rund 150 Polizisten am Bahnhof und in der Innenstadt nach FCB-Anhängern fahnden, die trotz des Verbots von Auswärtsfans angereist sind. Am Ende reisen die wieder nach Hause, lange bevor das Spiel angepfiffen wird.

Einen Eklat gibt es im Stadion: Nach dem 1:1 jubelt Millar in Richtung der Zuschauer. Danach fliegen mehrere Feuerzeuge – Pajtim Kasami wird von einem im Augenbereich getroffen, kann danach aber weiter spielen.

Es ist der Tiefpunkt einer Partie, die viel Intensität bringt, die zwischendurch sogar wie ein richtiges Spitzenspiel aussieht. Das aber in Zürich auch den Eindruck erwecken kann, dass gegen diese beiden Widersacher ein Meistertitel kein Ding der Unmöglichkeit sein muss.

Der Tiefpunkt: Ein YB-Fan trifft Basel-Spieler Pajtim Kasami mit einem Feuerzeug im Gesicht. Video: SRF

