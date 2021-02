15'

Chance für YB! Fabian Rieder lässt erstmals sein Potenzial aufblitzen und spielt einen perfekten Pass in die Tiefe auf Fassnacht. Der könnte alleine auf Frick losziehen, wählt aber die falsche Option. Er sucht den Mitspieler, in diesem Fall Mambimbi. Fassnachts Pass kommt nicht bei ihm an, die Chance bleibt ungenutzt.