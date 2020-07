4. Minute

Vorstoss Lotomba

Lotomba setzt sich gegen Lavanchy auf der linken Seite durch und flankt zur Mitte. Der Ball fliegt zwar an allen vorbei, wird dann aber nochmal in die Mitte gespielt. Obwohl Ngamaleu am Ball vorbeifliegt, bekundet Baumann im Lugano-Tor grosse Mühe. Am Ende kann Sabbatini für seinen Keeper klären. Erste Halbchance für die Berner Young Boys.