35. Minute

Es ist einfach zu kompliziert, was die Young Boys hier versuchen. Wäre der Meister eine Mathe-Gleichung, sie wäre unlösbar. Denn immer wieder wird ein Ball quer gelegt. Und in der Not wird einfach geschossen. Doch gefährlich wird es so nicht. Ausser es kommt mal ein Ball aufs Tor von Lindner.