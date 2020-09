Waldbrände in Kalifornien – Yosemite-Park macht wegen Rauchs dicht Die Luftqualität im beliebten Yosemite-Nationalpark in Kalifornien ist wegen der anhaltenden Waldbrände so schlecht, dass keine Besucher mehr zugelassen sind – zum zweiten Mal in diesem Jahr.

San Francisco und die gesamte Bay Area verschwinden gerade unter einer dicken Wolke, die durch verheerende Buschbrände ausgelöst wird. Auch die Sonne kommt kaum durch. So wirkt der Himmel über San Francisco orange. Video: Storyful

Darum gehts Infos einblenden Seit Mitte August toben an der US-Westküste Dutzende Feuer.

Wegen des Rauchs der Waldbrände musste der beliebte Yosemite-Nationalpark dicht gemacht werden.

Die Touristenattraktion war dieses Jahr bereits wegen der Corona-Pandemie einige Monate geschlossen.

Der beliebte Yosemite-Nationalpark im kalifornischen Sierra-Nevada-Gebirge wird wegen Rauchs von Waldbränden in der Umgebung dicht gemacht. Die Parkregion werde ab Donnerstagabend für Besucher bis auf Weiteres geschlossen, gab die Verwaltung kurzfristig bekannt. Die Rauchbelastung habe gesundheitsschädliche Ausmasse erreicht, hiess es zur Begründung.

Seit Mitte August toben an der US-Westküste Dutzende Feuer, einige auch in den Bergen der Sierra Nevada. Wegen Waldbrandgefahr und Rauchbelastung waren schon Anfang September zahlreiche Nationalforste für Besucher gesperrt worden. Betroffen sind auch Touristenziele wie der für seine Mammutbäume bekannte Sequoia National Forest und der Raum um Mount Whitney (4421 Meter), der höchste Berg in den USA ausserhalb Alaskas.

Der für seine Wasserfälle und imposanten Granitfelsen wie El Capitan und Half Dome bekannte Yosemite-Park lockt jährlich mehr als vier Millionen Besucher an. Nur selten wird die Touristenattraktion geschlossen. Das war zuletzt im März mit Beginn der Corona-Pandemie der Fall. Die Massnahmen waren erst im Juni gelockert worden. 2018 hatten schwere Waldbrände den Zugang zum Yosemite-Tal versperrt. Die mehrwöchige Schliessung des Parks war damals vor allem wegen der starken Rauchbelastung notwendig.

SDA/chk