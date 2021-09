Teatro Dalla Piazza in Dielsdorf – «Yvonne» bringt das Königshaus ins Wanken und das Theater wieder ins Lot Kulturelle Veranstaltungen sind wieder möglich. Somit dürfte das Jugendtheater in Dielsdorf trotz aller Widrigkeiten überleben. Die Proben für das neue Stück laufen. Barbara Gasser

Burgunderprinzessin Yvonne (im roten Kleid) bringt durch ihr Verhalten die königliche Gesellschaft durcheinander. Im Teatro Dalla Piazza proben junge Erwachsene ein neues Stück. Foto: Sibylle Meier

Es geht um Mord, um den Mord an Prinzessin Yvonne, die durch ihre Andersartigkeit das Gefüge der königlichen Gesellschaft ins Wanken bringt. Die Komödie nach Witold Gombrowicz, polnischer Schriftsteller, hat Theaterpädagogin Mirca Dalla Piazza für die diesjährige Theatergruppe von 18- bis 24-Jährigen umgeschrieben. «Die Rollen sind gemäss der charakterlichen Eignung verteilt worden», sagt sie.

Hans Peter Popp und Mirca Dalla Piazza haben ihr Theater mit privaten Geldern unterstützt. Foto: Sibylle Meier Mirca Dalla Piazza ist für die Regie verantwortlich und hat ihre Truppe im Griff. Foto: Sibylle Meier 1 / 2

Finanziell schwierige Situation

Mirca Dalla Piazza und ihr Mann Hans Peter Popp, zuständig für Technik und Bühne, stellen jeweils vieles an Ausstattung, Kostümen und Requisiten aus ihrem Privatbesitz für die Aufführungen zur Verfügung. Aber nicht nur das. Wegen der Pandemie war ein regulärer Theaterbetrieb in den vergangenen zwei Jahren nicht möglich. «Auch wir haben finanzielle Einbussen erlitten», sagt Popp. «Es ist nicht nur ein Teil unserer Vorstellungen ausgefallen und damit Ticketeinnahmen, sondern auch bereits organisierte Gastauftritte», ergänzt Dalla Piazza. Um das Teatro dennoch in Schwung zu halten, haben die beiden Zuschüsse aus der eigenen Tasche geleistet.