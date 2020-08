Sommerferien nicht der Hauptgrund – Zahl positiver Corona-Tests am Spital Bülach steigt wieder an Im Juli und in der ersten Augustwoche wurden am Spital Bülach wieder mehr Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die Zahlen sind aber noch nicht auf dem Niveau von März und April. Flavio Zwahlen

Die Corona-Abklärungscontainer, die seit März auf dem Parkplatz vor der Notfallstation stehen, müssen neu platziert werden. Der Grund: Über dem Notfallhof beginnt schon bald der Bau eines Provisoriums. Foto: Sibylle Meier

Im Juni wurden am Spital Bülach so viele Personen auf das Coronavirus getestet wie noch nie zuvor. Jedoch fiel nur ein verschwindend kleiner Teil dieser Tests positiv aus. Urs Kilchenmann, Mediensprecher beim Spital Bülach, liefert eine mögliche Erklärung dafür: «Kurz vor den Sommerferien wurde am Spital Bülach mehr getestet, da gewisse Länder für die Einreise einen negativen Corona-Testnachweis verlangten.»