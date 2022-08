Feuer in Oberweningen – Zahlreiche Spendenangebote für Betroffene nach Grossbrand Der Holzbaubetrieb ist am Montag nur noch eine umzäunte Brandruine. Das Ereignis löst im Dorf grosse Solidarität aus. Thomas Mathis

Mittlerweile ist das Areal des Holzbaubetriebs mit einem Metallzaun abgeschlossen. Foto: Thomas Mathis

Gespenstisch ruhig ist es am Montag kurz vor dem Mittag auf dem Brandplatz, wo früher ein Holzbaubetrieb stand. Der beissende Rauchgeruch und die verkohlten Holzreste hinter dem Metallzaun erinnern an den Grossbrand, der sich in der Nacht auf Samstag bei der Alwin Surber AG in Oberweningen ereignet hat. Ein durchhängender Stahlträger auf zwei Säulen zeugt von der enormen Hitze, die zwischen den Flammen geherrscht hat.