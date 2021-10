Neuer Tech-Hub in Zürich – Zalando zieht in Prime Tower Der Bekleidungsriese aus Deutschland will in Zürich 150 Mitarbeitende anstellen. Sie sollen hier die Garderobe der Zukunft programmieren.

Hier will Zalando einen neuen Tech-Hub aufbauen Foto: Urs Jaudas

Der deutsche Modehändler will in Zürich mehr als 150 Personen beschäftigen. Wie «20 Minuten» heute schreibt, bezieht Zalando im nächsten Frühling die 23. und die Hälfte der 7. Etage des Prime Tower.

Stacia Carr, Vizepräsidentin des Bereichs «Size and Fit» bei Zalando, sagt: «Zürich bietet uns ein grossartiges Umfeld. Grosskonzerne wie Google und Facebook haben sich hier niedergelassen. Die Nähe zu den Hochschulen ETH und der EPFL in Lausanne bietet uns einen grossen Pool an Talenten.»

Am neuen Standort sollen die neuen Mitarbeitenden an einer virtuellen Umkleidekabine für die Kunden arbeiten. Das ist eine Software, die es Kunden und Kundinnen ermöglicht, virtuell Kleidung an sich selbst oder an anderen anzuprobieren. Das Fernziel ist klar: Einkaufen vor Ort soll damit obsolet werden.

Virtueller Kleiderschrank soll Rücksendungen reduzieren

Bereits im nächsten Jahr will Zalando seinen Kunden und Kundinnen die Technologie für die Vermessung des Körpers bereitstellen. Später wolle man Avatare erstellen. «Vielleicht 2023», sagt Carr.

Diese neue Technologie ist für den Modehändler entscheidend. Kunden sollen schon beim Shoppen im Netz die passende Grösse für Hose, Bluse oder Jacke finden. Zalando will so die hohe Anzahl Rücksendungen und damit auch den CO2-Ausstoss reduzieren.

Im letzten Jahr hat Zalando das Zürcher Start-up und ETH-Spin-off Fision übernommen und damals bekannt gegeben, in Zürich einen Tech-Hub aufbauen zu wollen.

Das Software-Start-up Fision wurde vor fünf Jahren in Zürich gegründet und setzt auf 3-D-Bodyscanning. Das heisst, es bietet die Technologie, die es braucht, um Körpermasse exakt auszumessen.

Mit der Technologie des Zürcher Software-Start-up Fision sollen Zalando-Kunden bald ihre Masse nehmen können. Foto: Fision

8 Milliarden Umsatz gemacht

Zalando ist in Europa eine der grössten Onlineplattformen für Mode. Rund 16’000 Angestellte arbeiten für den Moderiesen, während der Onlinestore laut eigenen Angaben rund 45 Millionen aktive Kundinnen und Kunden hat. 2020 machte Zalando weltweit knapp 8 Milliarden Euro Umsatz.

Hinter Deutschland ist die Schweiz der zweitgrösste Markt für den Bekleidungsriesen. 2019 stieg der Umsatz in der Schweiz auf über 900 Millionen Franken. Neben Helsinki und Dublin wird Zürich der dritte Zalando-Hub weltweit sein, der sich mit neuen Technologien befasst.

lia

Fehler gefunden?Jetzt melden.