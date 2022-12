Rechtsstreit in Bülach – Zank um Platz für Markstände Seit zwei Jahren liegen sich die Stadt und ein Einwohner in den Haaren. Grund sind die von der Stadt organisierten Märkte. Nun beschäftigt sich das Verwaltungsgericht mit dem Konflikt. Daniela Schenker

Den gepflästerten Vorplatz an der Rössligasse dürfte die Stadt Bülach gemäss Bezirksrat nicht für ihre Märkte beanspruchen. Foto: Patrick Gutenberg

Nur die wenigsten Gäste am Bülacher Weihnachtsmarkt dürften es bemerkt haben: An der Rössligasse neben der Liegenschaft Marktgasse 18 war – anders als gewohnt – diesmal kein Marktstand platziert. Der Grund liegt in einem Rechtsstreit zwischen dem Grundbesitzer Hans Fischer und der Stadt Bülach. Dieser dauert nun schon mehr als zwei Jahre.



Der Besitzer der Altstadtliegenschaft stösst sich daran, dass die Stadt auf seinem Grund und Boden Märkte durchführt und dafür von den Standbetreibenden Gebühren einfordert. «Die Stadt soll nicht mit meinem Land Geld verdienen», sagt Fischer.