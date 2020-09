50% Rabatt – «Zauber der Violine» Mittwoch, 23. September, 16.00 & 18.30 Uhr, Konservatorium Zürich Elizabeth Avanidis

Elea Nick, Violine

Richard Kogima, Klavier

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Violinkonzert e-Moll op. 64

Isaac Albéniz: «Asturias» aus «Suite espagnole» op. 47

Pablo de Sarasate: «Airs bohèmiens» op. 20

Claude Debussy: «Clair de lune»

Camille Saint-Saëns: «Introduction et Rondo Capriccioso»

Die junge Geigerin Elea Nick startet vom Zürichsee aus eine Weltkarriere: Ihre Ausbildung erhielt sie in der Schulde des legendären Geigenvirtuosen Zakhar Bron. Erste Preise an renommierten Violin-Wettbewerben sowie zahlreiche Auftritte in der Tonhalle machten sie einem breiten Publikum bekannt. Ihr zur Seite spielt der junge Pianist Richard Kogima: Der Südamerikaner ist nicht nur am Klavier, sondern auch als Dirigent international gefragt.

Konservatorium Zürich, Florhofgasse 6, Zürich

