Geheimtipps aus der Redaktion – Das sind die besten Apps von 2020 Unsere Top Ten der nützlichsten, originellsten, innovativsten und charmantesten Apps für iPhone und Android des Jahres. Matthias Schüssler

Wir präsentieren jene zehn Apps, die sich im tagtäglichen Einsatz bewährt haben. Video: Matthias Schüssler

Wie jedes Jahr haben auch in diesem Dezember sowohl Apple als auch Google die Rangliste mit den erfolgreichsten Apps veröffentlicht. Und wie jedes Jahr gibt es nicht allzu viele Überraschungen – angesichts der Pandemie war es zu erwarten, dass bei Apple die Swiss-Covid-App und Homeoffice-Hilfsmittel wie Zoom und Microsoft Teams in den vorderen Rängen zu finden sein würden (siehe Swiss Covid räumt im App Store ab).

In Google Play’s Best of 2020 sind die Sieger nicht ganz so absehbar, weil es hier auch eine Art Publikumsjury gibt. Dort gewinnt die Streaming-App von Disney.