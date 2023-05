Jubelkonzert – Zehn Jahre Chinderchor Bülach Der Chinderchor feiert einen runden Geburtstag. Zusammen mit der Neuen Kantorei führt er Anfang Juli sein traditionelles Sommerkonzert – oder besser gesagt sein Jubelkonzert – vor. Susanne Rathgeb-Ursprung

Gemeinsam auf der Bühne zu stehen, macht Klein und Gross Freude. Foto: PD

Unter der Leitung von Susanne Rathgeb-Ursprung und musikalisch begleitet von einer groovigen Band, singen Kinder und Erwachsene beschwingte und fröhliche Lieder zum Mitwippen und Mitklatschen. Es sind bestimmt einige mitreissende Ohrwürmer dabei. Im Anschluss an das Jubelkonzert vom Freitag, 7. Juli, um 18 Uhr in der reformierten Kirche Bülach ist bei einem kleinen, offerierten Imbiss Zeit zum Feiern.

Immer mehr singfreudige Kinder

Im Mai 2013 traf sich eine kleine Gruppe von 15 singfreudigen Kindern zur allerersten Chorprobe. Schon nach wenigen Monaten musste der ständig wachsende Chor auf zwei, schliesslich sogar auf drei altersgetrennte Gruppen aufgeteilt werden.

Seither bereichert der 40-köpfige Chinderchor das Bülacher Gemeindeleben. Die Kinder im Alter von 4 bis 13 Jahren singen voller Begeisterung an Sundate-Gottesdiensten, an der Kinderweihnacht, an auswärtigen Konzerten und natürlich auch am beliebten Sommerkonzert. Einige Highlights durften die jungen Sängerinnen und Sänger schon erleben. So standen sie unter anderem in der Stadthalle Bülach mit Andrew Bond auf der Bühne, sie sangen bei dem grossen Werk «Carmina Burana» mit und durften am 40-Jahr-Jubiläum des Seniorentreffs Höri singen.

Als weiterer Höhepunkt in diesem Jahr darf der Chinderchor Mitte September einen Part im abendfüllenden Werk «Peacemakers» von Karl Jenkins mit der Neuen Kantorei Bülach, dem Orchester Camerata cantabile und zwei Solistinnen übernehmen.

Viel Lachen gehört auch dazu

Im Chor werden aber nicht nur eifrig Lieder gelernt, nein, es werden auch Freundschaften geknüpft, wilde Spiele gespielt und überhaupt: Es wird viel gelacht. Man merkt den Kindern in jeder Probe an, dass ihnen das Singen Spass macht. Nicht umsonst heisst es im Lieblingslied der Jüngsten: «Rhythmus und Melodie, Stimmig und Harmonie, mit Musig laufts rund, Musig isch gsund».

