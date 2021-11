Sweet Home: Charmant einrichten – Verführerische Wohnflirts Wer kokettiert, möchte seinem Gegenüber gefallen und diesen um den Finger wickeln. Genauso wie diese zehn Inspirationen. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Kleines Tischchen, ganz gross

Schmuckstück: Kleiner Beistelltisch voller hübscher Dinge . Tisch, Wohnaccessoires und Foto: Artiana

Man muss nicht gross und laut sein, um zu gefallen – aber einzigartig. Das wird ein kleines Beistelltischchen, wenn man es mit hübschen Sachen bestückt. Die Adventszeit ist um die Ecke, beginnen Sie schon jetzt damit, sich und Ihre Liebsten zu verwöhnen. Stylen Sie Ihre Wohnung hübsch, stellen Sie Früchte in Schalen und Blumen in Vasen, und geniessen Sie das Zuhausesein.

2 — Kunst im Rahmen

Juwel: Entzückender , kleiner Rahmen von A.Prin Art. Foto über: @a.prin.art

Während des Lockdowns habe ich A.Prin Art auf Instagram entdeckt und fand die Idee des englischen Kurators und Galeristen Benedict Foley genial. Er bot kleine Kunst an wie Prints, Aquarelle oder Stiche, hat diese hübsch gerahmt und auf Bestellung verschickt. Dann ging er einen Schritt weiter und bietet nun auch solch fantastische, kleine Bilderrahmen an. Darin sehen auch Fotos grossartig aus!

3 — Prince de Galles zum Sitzen

Angezogen: Modernes, elegantes Sofa mit einem Prince - de - Galles-Polsterstoff. Foto über: Estudio Maria Santos

Ich kam von der Mode in den Interiorbereich und liebe deshalb die Verbindungen der beiden Bereiche. So finde ich die Idee, ein Sofa mit einem klassischen Bekleidungsstoff wie Prince de Galles zu überziehen sehr verführerisch. Prince de Galles ist eine Art Glencheck, ein schottisches Karomuster, das zu einem Clan gehört und das mit dem Pied de Poule (Hahnentrittmustereffekt) gewoben wird.

Das Original wurde für Edward II. von England gewoben, der zu Beginn des 14. Jahrhunderts Prince of Wales war. Berühmt und beliebt aber wurde es mit Edward VIII., der 1937 für seine grosse Liebe Wallis Simpson abdankte und danach, wie seine Frau, zur Stilikone wurde. Er trug mit Vorliebe die Prince-de-Galles-Muster, gekonnt gemixt und erst noch mit gemusterten Socken dazu. Wie Sie sehen, sobald Mode ins Spiel kommt, wird es immer ein wenig exzentrisch. Wieso auch nicht?

4 — Tapete und Tattoo

Mustermix: Tapete, Fotos und Kissen flirten mit verwandten Mustern. Foto über: The Socialite Family

In diese reizende Kombination habe ich mich verliebt! Auch wenn ich keine Tattoos mag, kann ich einem gekonnten Mustermix nicht widerstehen. Die Kombination der Wellentapete, die von einem Stich inspiriert gestaltet wurde, mit angeklippten Tattoo-Fotos und dem Kissen mit schwarz-weissem Blumenmuster ist ganz einfach cool und kokett!

5 — Direkt aus dem Park

Eleganz: Mit leicht en, geschwungenen Gartenstühlen bekommt ein behäbiger Tisch Jugendlichkeit. Foto über: The Socialite Family

Weg von den Mustern, aber immer noch im Mix ist diese entzückende Idee. Elegante Gartenstühle mit einem rustikalen Tisch und zarten Aquarellen an der Wand zu kombinieren, zeigt, dass sich Koketterie in der Einrichtung lohnt – insofern man sie denn beherrscht!

6 — Wie wärs mit Art déco?

Hingucker: Dekorative Vase mit exotischen Blumen. Foto: Farrow&Ball

Eigentlich geht es bei diesem Bild um den sanften und frisch wirkenden Terrakottaton als Wandfarbe. Aber das Auge fällt auf die wellenförmige Vase mit den Anthurien. Das Paar flirtet sowohl mit dem Art déco, wie auch mit der Memphisbewegung, welche in den frühen 80er-Jahren Furore machte.

7 — Stellen Sie um auf süss

Farbenpracht : Süsse Farben in einem interessanten Mix. Foto über: My Scandinavian Hom

Skandinavien ist ein Ort, an dem man gerne wohnt und dies auch mit viel Liebe und Leidenschaft tut. Ich frage mich dauernd, wieso wir das hier in der Schweiz nicht auch tun. Auch bei uns ist es oft kalt und dunkel und wir sind die Nation, die das Heimweh erfunden hat. Doch wer einmal eine Weile auf Homegate gesurft hat, wird depressiv. Nicht nur, weil Wohnungen rar sind und deren Mieten uns knechten, sondern weil wirklich alle der angebotenen Wohnungen so absolut uninspirierend eingerichtet sind. In Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland ist das nicht so. Farben, interessante Stile oder liebevolle Details sind selbstverständlich. So sind im Norden gerade sehr oft frische und freche Farbkonzepte zu entdecken, die stark mit süssen Tönen flirten.

8 — Rosa Wolke aus Samt

Luxuriös: Prächtiges Samtsofa mit rosa Samtbezug. Foto über: SF Girl

Auch wenn man keine palastähnliche Wohnung hat, ein solch grosses, tiefes Sofa mit wunderbarem rosa Samt bezogen, ist auf jeden Fall königlich. Und es ist doch verführerisch, mit etwas solch Grossartigem eine unscheinbare Wohnung zu überrumpeln und sich damit zu verwöhnen.

9 — Glück gehabt

Frühlingsgefühle: Mit Kleetapete, Rokokomöbelchen und Rattanbett. Foto über: Mernee

Sind Farben an der Wand schöne Kleider für die Wohnung, dann sind Tapeten Festtagsgewänder. Diese klassische Kleetapete von Joseph Frank aus den Vierzigerjahren zaubert so was wie ewige Frühlingslaune in den Raum. Diese zauberhafte, elegante Leichtigkeit wird hier mit einem adretten Kommödchen und einer Rattanliege unterstützt.

10 — Lassen Sie Ihr Regal abheben

Wandregal: Unkonventionelle Platzierung eines Regals im Wohnbereich. Foto über: @cathdelichtenberg

Leichtigkeit vermittelt auch diese Idee: Das Regal ist hoch oben an der Wand angebracht und lässt so dem Raum seine Bodenfreiheit und Grösse. Dass alles zudem wunderbare Farben zeigt, macht diese Einrichtung besonders liebenswürdig. Zudem bietet das Bild weitere Inspirationen, wie die geschickte Platzierung von einem grossen Bild hinter dem Sofa, und man möchte sich direkt auf die Suche machen – nach lilafarbener Bettwäsche.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

