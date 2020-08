Weg in den Viertelfinal

FC Basel: Der FC Basel startete bereits in der Europa League. Den Bebbi wurde eine schwere Gruppe mit Getafe, Trabzonspor und Krasnodar zugelost. Nach den Gruppenspielen liess man alle drei Teams mit vier Siegen hinter sich.

Danach musste man gegen Apoel Nikosia ran. Mit den Zyprioten machten die Basler kurzen Prozess. 4:0 lautete das Gesamtskore. Mit demselben Resultat warf der FC Basel auch Eintracht Frankfurt aus Europa. Fabian Frei ist mit seinen fünf Toren der Basler Europa-League-Topskorer.

Schachtar Donezk: Für Schachtar leuchteten zu Beginn der Europa-Reise die Sterne. In der Champions League durften sich die Ukrainer mit Manchester City, Atalanta Bergamo und Dynamo Kiev messen. Am letzten Spieltag gab man den Achtelfinalplatz noch an Atalanta ab.

In der Europa League bodigte Schachtar dann Benfica Lissabon mit einem Gesamtscore von 5:4. Auch gegen den VfL Wolfsburg konnten sich die Ukrainer durchsetzen und qualifizierten sich mit einem Gesamtscore von 5:1 für das Finalturnier. Schachtar hat seit dem Lockdown nie mehr verloren. Junior Moraes ist Donezks bester Torschütze. Er traf in Europa bereits zehn Mal.

Für eines der beiden Team endet die europäische Reise heute Abend.