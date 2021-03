Die fünf besten Oster-Abenteuer in der Südschweiz Infos einblenden

«Bitte kommt nicht zu uns», appellierten die pandemiegeplagten Tessiner vor einem Jahr. «Unsere Spitäler sind voll.» Inzwischen hat sich die epidemiologische Lage entspannt, man hat gelernt, mit dem Virus zu leben. Dennoch müssen die Corona-Massnahmen auch dieses Jahr strikt beachtet werden, Abstandhalten inklusive.

Hier fünf Vorschläge für entspannte Ostertage im Südkanton:

1. Schaukeln mit Aussicht

Mit riesigen Schaukelbrettern an den schönsten Orten im ganzen Kanton hat ein junges Tessiner Paar während der Lockdown-Phase im letzten Frühling die kantonsweite Attraktion «Swing The World» lanciert. Neue Orte im Tessin entdecken, auf dem Holzbrett atemberaubenden Aussichten entgegenschwingen und sich eins mit der Landschaft fühlen – am See, auf dem Berggipfel, am Wasserfall oder auf der Piazza.

Swingtheworld.ch

2. Picknickkorb statt Grotto

Das Maggiatal ist bekannt für seine eindrucksvolle Natur und bietet ein reiches kulturelles Erbe, zu dem zweifelsohne die Grotti gehören. Der Lehrpfad «sentiero dei grotti» führt an mehr als 60 Kellern vorbei, die zum Teil auch von innen bestaunt werden können. Auf alten Steintischen entlang des Lehrpfads geniesst man von April bis Oktober ein Picknick mit Tessiner Köstlichkeiten, das für 20 Franken reserviert werden kann – der Eintritt ins Museo Valmaggia und ein Gutschein für einen Take-away- Kaffee im Grotto Franci sind inbegriffen.

Museovalmaggia.ch

3. Mit dem Bike über den Ceneri

Nach der Eröffnung des Ceneri-Basistunnels fährt die Bahn untendurch – und mit dem Bike kann man jetzt bequem obendrüber cruisen: Die neue Ceneri-Bike-Tour (22 Kilometer, 900 Höhenmeter, mittlerer Schwierigkeitsgrad) führt durch Kastanienwälder – und ist eine Reise durch die Geschichte. Die Strecke ist das ganze Jahr über befahrbar und bietet herrliche Ausblicke auf die Magadinoebene und den Lago Maggiore. Start und Ziel ist der Bahnhof Cadenazzo.

Ticino.ch/bike101

4. Bäume umarmen

Wer gern ins Grüne eintaucht, um die wohltuende Wirkung der Natur zu geniessen, kann in 15 Naturreservaten ursprüngliche Landschaften und unberührte Wälder entdecken. Die üppige Tessiner Vegetation bietet eine in Europa einzigartige Pflanzenvielfalt – von subtropisch bis alpin.

Ticino.ch/reservate

5. Murmelbahn im Grossformat

Im Verzascatal kann man auf einem interaktiven Pfad an mehreren Bocciabahnen eine spielerisch-sportliche Pause einlegen und dem neu kreierten Spass «boccia al bosco» frönen – kurz: BoBosco. Mit der hölzernen Bocciakugel in der Hand wird in Brione gestartet, worauf der Trail dem rauschenden Fluss entlang über elf Stationen auf fünfeinhalb Kilometern zur letzten Bocciabahn in Lavertezzo führt. Die elf Stationen der Murmelbahnen im Grossformat bestehen aus heimischem Kastanienholz. Dabei werden die Kugeln mit Liften, Wasserschleusen, Flaschenzügen und Schleudern in Startposition gebracht, bevor sie auf abwechslungsreichen Routen den Weg entlangrollen.

Bobosco.ch