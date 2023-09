Zeitreise ins Jahr 1981 – Als bei der Swissair aus dem Training ein Notfall wurde Dort, wo sich die Kabinenbesatzungen der Swissair auf Notsituationen vorbereiteten, kam es 1981 zu einem Brand. Kein guter Auftakt ins Jubiläumsjahr der Airline. Daniela Schenker

Die Flugzeugattrappe wurde beim Brand schwer beschädigt. Archivfoto: ETH-Bibliothek Zürich

«Emergency»: Dieses Wort dürfte unzählige Male durch das Trainingsgebäude der Swissair in Kloten gerufen worden sein. Regelmässig wurde dort das Kabinenpersonal der Airline auf das richtige Handeln in Ausnahmesituationen geschult: Notlandungen, Evakuationen oder Brandausbrüche gehörten zu den Szenarien, bei denen jeder Befehl und jeder Handgriff wie im Schlaf beherrscht werden musste. Auch das Bedienen und Benutzen der Notrutschen und das Schwimmen wurden von den Flight-Attendants – damals meist noch Stewardessen und Stewards genannt – in jährlich stattfindenden Kursen trainiert. Dabei musste dann eines der Hallenbäder in der Region als fingierter Ozean dienen.

Für die Übungen an Bord stand im Klotener Schulungsgebäude ein sogenannter Mock-up-Raum zur Verfügung, in dem der Rumpf verschiedener Flugzeugtypen als realistische Attrappen nachgebildet wurden.

Wie schnell aus einem Training ein Notfall werden kann, zeigte sich am 30. Januar 1981, als im Schulungsgebäude ein Brand ausbrach. Weil sich Feuer und Rauch schnell ausbreiteten, wurden trotz Grossaufgebot der Feuerwehr der gesamte Mock-up-Raum und ein grosser Teil der Schulungsunterlagen zerstört. Menschen kamen beim Brand glücklicherweise nicht zu Schaden. Es war dennoch kein erfreulicher Auftakt ins Jubiläumsjahr der nationalen Airline. 1981 feierte die Swissair ihr 50-jähriges Bestehen und verzeichnete erstmals einen Gesamterlös von über drei Milliarden Franken.

Die Feuerwehr traf am Einsatzort auf viel Rauch. Archivfoto: ETH-Bibliothek Zürich

Im September 2020 eröffnete die Lufthansa-Gruppe ein neues Ausbildungszentrum in Opfikon. In Simulatoren, Mock-ups und in Klassenzimmern bietet sie dort Ausbildungen für diverse Flugbesatzungen an. Benutzt wird das Ausbildungszentrum vor allem von den Fluggesellschaften Swiss und Edelweiss, die dem deutschen Luftfahrtkonzern gehören.

Das Lufthansa Aviation Center in Opfikon wurde im September 2020 in Betrieb genommen. Foto: Balz Murer

Daniela Schenker ist Redaktorin im Ressort Unterland. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.