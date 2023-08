Zeitreise ins Jahr 1990 – Diese Kindergärtler feiern bald ihren 40. Geburtstag Eine Schar Kinder aus Embrach wurde vor 33 Jahren bei einem bedeutenden Gang fotografiert. Die orangen Bändel verrieten schon damals ihr Ziel. Daniela Schenker

In Zweierreihe auf dem Weg in den Embracher Kindergarten. Foto: ETH Archiv (Gary Kammerlander)

Der orange Leuchtbändel, das mit Stolz getragene Znünitäschli, die Sportmarke mit den drei Streifen, die Lücke im Milchgebiss: Das scheinen über die Jahrzehnte Konstanten im Leben der Zürcher Kindergartenkinder zu sein. Und auch heute, 33 Jahre nach dieser Aufnahme, gibt es sie wohl noch: Die Kecken, die dem, was da kommt, strahlend entgegenblicken, und die Scheueren, denen das Kauen am ungewohnten Bändel am ersten Tag in der Volksschule wenigstens etwas Sicherheit gibt. Heute sind die Chindsgi-Neulinge allerdings oft bedeutend jünger. Das Eintrittsalter wurde seit dieser Aufnahme kontinuierlich gesenkt. Heute kommt in den Kindergarten, wer vor dem 31. Juli den 4. Geburtstag gefeiert hat.