Festgelände in Kloten – Zelte und Spezialfahrzeuge kündigen grosse Armeeschau an Die Aufbauarbeiten für die grösste Armeeschau seit sieben Jahren sind in vollem Gang. Auf dem Waffenplatz Kloten-Bülach stehen über 1500 Armeeangehörige im Einsatz. Thomas Mathis

Entlang der Panzerpiste bei Kloten ist derzeit viel los. Foto: Sabine Rock

Die Panzerpiste zwischen Kloten und Bülach ist für Ausflüge mit Inlineskates und Velos beliebt. Die Strasse führt dem Flughafen entlang, vorbei an Wiesen und Wäldern, wo meist nicht viel los ist. Anders in diesen Tagen. Wo man hinschaut, sieht man Armeeangehörige, die mit dem Aufbau von Installationen und Geräten beschäftigt sind. Zahlreiche Spezialfahrzeuge stehen auf den Grünflächen. Und auf den Wegen sind Gabelstapler, Lastwagen und viele Personen in Uniform unterwegs.