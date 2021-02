Vor dem Spiel

Hallo und herzlich willkommen zur (für manche) 19. Runde der Super League. Valentin Stocker war alles andere als happy in der Halbzeit gegen Lausanne, fand die Leistung seines Teams schlecht. Dennoch führte der FCB zu diesem Zeitpunkt 1:0, am Schluss gab es einen 3:1-Sieg. Alles halb so wild, also - oder? Nun, die Grundstimmung in Basel ist ja dennoch nicht durchgehend positiv, die elf Verlustpunkte Rückstand auf YB haben da sicher mindestens eine Teilschuld dran. Aber immerhin: Als Zweitplatzierter hat der FCB derzeit fünf Punkte mehr als der drittplatzierte FCZ (die haben sogar ein Spiel mehr) und Lugano (ein Spiel weniger). Ein Sieg gegen Fabio Grossos FC Sion würde also helfen, den aktuellen Tabellenplatz zu zementieren.