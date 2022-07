Wertstoffe an einem Ort entsorgen – Zentrale Sammelstelle für den Abfall von Bülach Die Stadt plant ein Recycling-Center und setzt dabei auf eine private Anbieterin. Daniela Schenker

Entsorgungsstellen, wie das Walliseller Mülliland, ermöglichen es, verschiedene Wertstoffe an einem Ort abzugeben. Foto: Leo Wyden

Im Keller stapelt sich der Karton, in der Küche lagern leere Dosen, und da wäre auch noch die alte Neonröhre, die nicht in den Abfallsack gehört. Alles an der dafür vorgesehenen Stelle zu entsorgen, ist aufwendig. Viele Städte im Raum Zürich haben deshalb bereits eine zentrale Entsorgungsstelle eingerichtet, an der die Bevölkerung unabhängig von Abfuhrterminen entsorgen kann. Nun möchte Bülach nachziehen und plant ebenfalls ein Recycling-Center. Die Stadt setzt dabei auf eine private Firma und sucht nun nach einer Anbieterin.